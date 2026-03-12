Суровый «Русский Север»

«Русский Север», ранее входивший в украинский алкогольный холдинг Global Spirits и переданный Росимуществу по иску Генпрокуратуры, пытается аннулировать торговый знак «Роса». Под этой маркой крупный российский производитель алкоголя ГК «Руст» производит водку с начала 2025 года. Причиной спора послужило изображение листка, походящего на торговую марку, зарегистрированную «Русским Севером» еще в 2022 году.

Как следует из материалов коллегии Палаты по патентным спорам, вологодский производитель спиртного «Русский Север» пытается оспорить бренд «Роса». Торговая марка зарегистрирована на кипрскую Vlaktor Trading Ltd по 32-му и 33-му классам международной классификации товаров и услуг, включающим в себя производство алкогольных и безалкогольных напитков. В январе 2025 года ГК «Руст» объявила о выпуске водки «Роса» на российской рынок, которая будет представлена двумя видами — «Мягкая» и «Хрустальная».

«Русский Север» создан в 2011 году на базе Вологодского ЛВЗ после покупки предприятия международным алкогольным холдингом Global Spirits украинского бизнесмена Евгения Черняка (входит в состав объединения, деятельность которого признана в РФ экстремистской и запрещена). В мае 2025 года предприятие вместе с другими российскими активами Global Spirits, включая «Родник и К», Феодосийский завод коньяков и вин, «Крымский винный дом», были арестованы Ленинским райсудом Курска по запросу Генпрокуратуры РФ и переданы Росимуществу. Как ранее сообщал “Ъ”, сейчас «Русский Север» и другие российские структуры Global Spirits управляются менеджерами крупнейшего производителя спирта в России АО «Росспиртпром». По данным СПАРК, Андрей Дронов, возглавляющий «Росспиртпром», с мая 2024 года является гендиректором «Русского Севера».

ГК «Руст» — крупный производитель алкоголя. В портфеле группы такие популярные водочные бренды, как «Зеленая марка», «Русский стандарт», «Талка». Собственником бизнеса является Рустам Тарико. По данным СПАРК, в 2024 году выручка головной компании АО «Руст Россия» снизилась на 49,28%, до 9,9 млрд руб., убыток составил 122,9 млн руб.

В ГК «Руст» рассказали “Ъ”, что «Русский Север» обратился в Палату по патентным спорам с претензией к зеленому листку, который используется для бренда «Роса», указывая на сходство со своим зарегистрированным зеленым листком. Зарегистрированный вологодской компанией зеленый листок без каких-либо дополнительных обозначений не является уникальным и не обладает различительной способностью, считают в группе. В связи с этим в ГК «Руст» намерены подать в Палату по патентным спорам соответствующее возражение. В «Русском Севере» на запрос “Ъ” оперативно не ответили.

Патентный поверенный, управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков полагает, что «Русский Север» пытается аннулировать товарный знак «Роса». По его мнению, компания будет ссылаться на то, что их товарный знак имеет более ранний приоритет. Так, «Русский Север» еще в 2022 году, зарегистрировал свой листок, а ГК «Руст» — в 2025 году. Впрочем, владельцу более ранних прав потребуется представить доказательства того, что спорное обозначение в восприятии потребителя устойчиво ассоциируется с оспариваемым знаком, замечает патентный поверенный юрфирмы Semenov & Pevzner Анастасия Спильник.

Более ранний приоритет товарного знака «Русского Севера» может сыграть существенную роль при рассмотрении спора, говорит юрист Forward Legal Алена Пантелей. Хотя между товарными знаками действительно может просматриваться определенное сходство, существенное значение может иметь различие в словесных элементах, отмечает она.

Топ-10 производителей водки в России в 2025 году Выйти из полноэкранного режима Компания Бренды Объем выпуска (млн дал) Изменение за год (%) Доля в 2025 году (%) «Татспиртпром» Tundra, «Алтай», «Купава» 10,39 1,38 13,08 «Башспирт» «Дикий мед», «Ржаная», «Белая крепость» 5,24 1,74 6,59 Рузский купажный завод (АСГ) «Пять озер», «Белая березка», «Хаски» 4,75 –8,17 5,97 ЛВЗ «Саранский» «Чистые росы», «Деревенька», «Балчуг» 4,63 3,87 5,83 Архангельский ликеро-водочный завод (Novabev group) Beluga, «Беленькая», «Архангельская» 4,29 2,03 5,4 «Омсквинпром» (АСГ) «Пять озер», «Белая березка», «Хаски» 3,65 –3,63 4,6 ЛВЗ «Топаз» (ГК «Руст») «Роса», «Зеленая марка», «Русский стандарт» 3,54 3,89 4,46 Группа «Ладога» «Царская», «Журавли», «Зерно» 3,47 6,02 4,37 «Георгиевский» (Novabev group) Beluga, «Беленькая», «Архангельская» 3,34 –2,86 4,21 «Питейный дом» «Майкопская», «Мягкий знак», «Посольская» 2,72 –8,92 34,2 Все российские компании 79,44 –4,29 100 Открыть в новом окне Источник: данные участников рынка.

Руководитель практики интеллектуальной собственности юрфирмы «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев считает, что по общему правилу словесный элемент в комбинированных знаках занимает доминирующее положение, акцентирует на себе внимание. Но в данном случае правовая охрана товарного знака должна быть отменена, предполагает он. «Сходство изобразительных двух товарных знаков здесь настолько очевидно, что сохранение правовой охраны обоих товарных знаков просто нелогично»,— поясняет он.

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский отметил, что ГК «Руст» выпускала бренд «Роса» для замены ушедшей с российского рынка популярной водки «Мороша» (выпускал «Родник и К», входивший в Global Spirits). Но за последний год «Роса» не успела получить видимую долю рынка, добавляет эксперт.

Владимир Комаров