Возвращение Никиты

Никита Тыщенко живет с мамой в селе Хабары Алтайского края. Полтора года назад он попал в ДТП, получил тяжелую черепно-мозговую травму, множественные переломы, перенес несколько сложных операций. Сейчас мальчик перемещается на коляске, сидеть без поддержки не может, речь и память полностью восстановить пока не удалось. После нескольких курсов реабилитации он начал двигать руками, но есть и одеваться без помощи не получается. Работу по восстановлению нельзя прекращать, чтобы в будущем Никита смог вернуться к активной жизни. Но реабилитация стоит больше миллиона рублей — таких денег у мамы мальчика нет.

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Раньше Никита сутками не вылезал из гаража. Многие мальчишки мечтают гонять на мотоциклах, а он любил их чинить. Хорошо разбирался в технике, знал и чувствовал буквально каждую деталь. И это было как чудо, когда из груды ржавой рухляди создаешь настоящую, «живую» машину. Маму Елену увлечение сына радовало: другие подростки гуляют целыми днями, курят за гаражами, а то и что похуже, а Никита занят полезным делом. А потом у него появился собственный питбайк — маленький легкий мотоцикл, на котором мальчик катался по полям возле поселка, как это и предписано правилами.

В сентябре 2024 года Никита перед школой решил забрать питбайк из гаража приятеля и переставить в бабушкин гараж. Тогда и случилось несчастье.

— Мне позвонили из больницы и сообщили: «Никита поломался»,— вспоминает мама.— По дороге в больницу я увидела на обочине бело-синий мотоцикл, а рядом легковую машину и инспектора ГИБДД. Но даже не подумала, что сын попал в аварию, так как раньше Никита на дорогу никогда не выезжал, да и питбайк у него был другого цвета. Я не знала, что сын его перекрасил.

В тот день Никита сначала толкал питбайк по обочине, а потом решил, что доехать до бабушки будет быстрее. Водитель автомобиля не заметил мальчика и на повороте сбил его.

Состояние Никиты было тяжелое. Из сельской больницы его перевезли в центральную районную, провели несколько операций. В сознание мальчик не пришел, находился в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Тогда его на вертолете доставили в Барнаул. Там он лежал в реанимации Краевой клинической больницы, потом — Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства, где ему присвоили паллиативный статус.

— Я не могла с этим смириться, искала любые возможности для реабилитации, но Никиту в таком состоянии никуда не брали: он мог питаться только через зонд, дышал через трахеостому, немного приоткрывал глаза, но на мои слова никак не реагировал,— рассказывает Елена.

В прошлом году ей все-таки удалось поместить сына в реабилитационный центр. И восстановительное лечение дало хорошие результаты: мальчик начал самостоятельно дышать, есть с ложки, понимать речь и даже немного говорить.

Сейчас Никите намного легче, но в чем-то и намного сложнее. Он все понимает, а объяснить ничего не может: не помнит слов. «Мне легче, если задают вопросы, тогда я могу отвечать»,— говорит мальчик. Он вспомнил, как это — считать и читать, но рассказать связную историю не получается: не хватает дыхания. Да и слова крутятся и ускользают, приходят только самые простые: «больно», «тяжело», «устал». Он по-прежнему любит мотоциклы, но теперь видит их только в интернете.

Хуже всего — беспомощность. Для 16-летнего парня это катастрофа. Никита очень переживает, что пока не может самостоятельно есть, кормит мама. Он каждый день разрабатывает руки специальными занятиями и упражнениями с гантелями, но руки болят и слушаются плохо. Надеть брюки или застегнуть рубашку — тоже пока только с маминой помощью.

В московском реабилитационном центре «Преодоление» готовы помочь Никите постепенно вспомнить все, что он забыл, и заново научиться тому, что он раньше умел. Но лечение стоит очень дорого, мама мальчика просит о помощи.

— Для меня Никита такой же, как прежде, любимый сын. Но, по правде говоря, он сейчас другой, будто опять маленький мальчик,— признается Елена.

Очень нужно вернуть прежнего Никиту — активного, любознательного, рукастого, увлеченного парня. Это возможно, только надо ему немного помочь.

Для спасения Никиты Тыщенко не хватает 753 822 рублей Физический терапевт реабилитационного центра «Преодоление» Екатерина Сынкова (Москва): «В сентябре 2024 года Никита попал в ДТП, получил тяжелую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Перенес несколько операций. Мальчику необходим курс реабилитации, направленной на устранение проблем с дыханием и глотанием, восстановление двигательных функций и самостоятельной активности. Специалисты нашего центра будут работать над стимулированием активных движений рук, умением удерживать тело в положении сидя, повышением выносливости, улучшением коммуникационных навыков». Стоимость реабилитации 1 284 822 руб. ООО «ОЗЭУ» внесло 25 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 475 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Алтай» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 753 822 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Никиту Тыщенко, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Никиты — Елены Владимировны Коваленко. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Оксана Пашина, Алтайский край