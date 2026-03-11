Арбитры на поле

Согласно отчету МЦУИС, в 2025 году 13% арбитров, назначенных на инвестиционные споры против государств, ранее не участвовали в делах ICSID. Кроме того, доля женщин-арбитров в 2025 году составила 30%, в среднем за все время существования центра их доля не превышала 16%. Это «заметный сдвиг для среды, где десятилетиями фигурировали одни и те же фамилии», подчеркивает старший партнер АБ Nordic Star Андрей Гусев. В 2016 году была запущена инициатива, направленная на продвижение гендерного разнообразия в международном арбитраже, поясняет управляющий партнер АБ «Гребельский и партнеры» Александр Гребельский. Это тенденция не только МЦУИС, но и иных арбитражных учреждений, отмечает ведущий юрист АБ КИАП, член команды Russian Women in Arbitration (RWA) Анастасия Рябова. «Мы стараемся следить за представленностью женщин в списках арбитров: во всех недавних арбитражах с нашим участием были женщины»,— говорит госпожа Рябова.

Варвара Кеня