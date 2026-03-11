Новак поручил проанализировать ситуацию в автопроме и строительстве

Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить подробный анализ состояния автомобильной отрасли и строительного сектора. Об этом сообщила пресс-служба правительства по итогам совещания о текущей экономической ситуации.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вице-премьер России Александр Новак

Господин Новак указал на необходимость детального изучения процессов в экономике с учетом влияния внешних факторов и мировой обстановки. Анализ должен включать показатели спроса и предложения, объемы запасов продукции, загрузку производственных мощностей, а также баланс импорта и экспорта в каждой отрасли.

Минэкономразвития представило обзор динамики ключевых макроэкономических показателей. На совещании обсудили потребительскую активность, розничную торговлю, рынок труда, динамику зарплат, ипотечное кредитование и инфляцию. Отдельно рассмотрели инвестиционную активность, состояние промышленности и обрабатывающего производства.