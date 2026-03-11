Против «черных риелторов» в Ульяновске возбудили дело о приготовлении к убийству

В Ульяновске задержали шестерых «черных риелторов», занимавшихся незаконным отъемом жилья и его перепродажей. Против них возбудили дело о мошенничестве и приготовлении к убийству. Организатора и двух участников преступного сообщества арестовали, остальным назначили подписку о невыезде, сообщили в СКР.

По версии следствия, группировку создала жительница областного центра. Злоумышленники искали собственников жилья, живущих в одиночестве и страдающих алкоголизмом. Затем мошенники втирались к ним в доверие, спаивали и уговаривали продать жилплощадь по цене ниже рыночной.

Также организатор готовилась к убийству одной из потерпевших. Она передала подельнице сильнодействующий препарат и приказала добавить его в пищу жертвы. В сочетании со спиртным препарат мог вызвать смерть потерпевшей. Подельница отказалась выполнять указания и сообщила о преступлении правоохранителям.

Никита Черненко