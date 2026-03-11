Алиев: Азербайджан и Армения достигли мира не только на бумаге

Азербайджан и Армения добились долгосрочного мира и демонстрируют политическую волю к налаживанию отношений, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев. По его словам, достигнутые договоренности не остались лишь на бумаге.

«За последние семь месяцев мы начали поставлять нефтепродукты в Армению. Мы сняли все ограничения на транзит грузов из других стран в Армению через нашу территорию»,— заявил Ильхам Алиев на встрече с президентом Совета Европейского союза Антониу Коштой (цитата по Report.az).

Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном было парафировано в Вашингтоне 8 августа при участии президента США Дональда Трампа. Документ пока не подписан: перед этим азербайджанская сторона требует изменения армянской конституции, в которой содержится пункт о Нагорном Карабахе, с осени 2023 года перешедшего под контроль Азербайджана.

Лусине Баласян