Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-4 доходных дебетовых карт

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в подборку дебетовых карт с начислением процентов на остаток средств. Аналитики Банки.ру рассмотрели предложения российских банков, актуальные на 04.03.2026 г.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Банка Уралсиб Фото: предоставлено пресс-службой Банка Уралсиб

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Банка Уралсиб. Он сочетает в себе наиболее востребованные у клиентов параметры — кешбэк за покупки до 30%*, процент на остаток до 13% годовых (при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* В бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

ОГРН: 1020280000190

119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.