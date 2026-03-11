Нижегородский оргкомитет по проведению праймериз в Госдуму возглавил губернатор

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, возглавляющий региональное отделение партии «Единая Россия», стал председателем областного оргкомитета по проведению праймериз в Госдуму IX созыва. Выдвижение кандидатов на партийное голосование ЕР стартовало 11 марта и продлится до 30 апреля.

Всего в состав нижегородского оргкомитета вошли 17 человек. Среди них вице-губернатор Андрей Гнеушев, заместители председателя областного заксобрания Алексей Антонов и Денис Бакиев, председатель гордумы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов и депутат Руслан Станчев, ректоры НГТУ и ННГУ Сергей Дмитриев и Олег Трофимов.

Также в составе оргкомитета председатель общественной палаты региона Роман Стронгин, директор ГТРК «Нижний Новгород» Назарий Зеленый, руководитель Нижегородского губернского оркестра Евгений Петров, председатель нижегородского отделения Союза театральных деятелей России Сергей Кабайло, зампредседателя земского собрания Городецкого округа Сейран Искендеров.

Помимо этого, в него вошли руководитель региональной общественной приемной председателя ЕР Виктор Лунин, руководитель регионального исполкома партии Дмитрий Филипенко, руководитель областного отделения «Молодой гвардии» Роман Зыков и организатор конференции Digital-Оттепель, гендиректор «Эртоп Диджитал» Константин Верховинский.

Как писал «Ъ-Приволжье», нумерация нижегородских округов в Госдуме IX созыва поменяется. Сейчас на регион приходятся округа №№129-133, а будут №№131-135.

Действующие депутаты-одномандатники от Нижегородской области: Анатолий Лесун (округ №129), Евгений Лебедев (№130), Наталья Назарова (№131), Вадим Булавинов (№132) и Артем Кавинов (№133).

По партийному списку ЕР от Нижегородской области в Госдуму входят Роман Любарский и Юрий Станкевич. На выборах они входили в региональную группу №22, включающую также Чувашию и Рязанскую область. Возглавлял группу губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Галина Шамберина