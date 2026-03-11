Приговор бывшему сотруднику прокуратуры по делу о взятке оставили без изменения

Апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила в силе решение Замоскворецкого суда столицы, приговорившего летом прошлого года к 9,5 года колонии строгого режима бывшего сотрудника прокуратуры Алексея Куликова. Ему также был назначен штраф в 7,5 млн руб. Защита это решение обжаловала.

Господин Куликов занимал пост заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции столичной прокуратуры. Следствие обвиняло экс-прокурора в получении взятки на 7 млн руб. от московского коммерсанта. За это бывший прокурор якобы должен был помочь с прекращением оперативно-разыскных мероприятий.

По обвинению в посредничестве при передаче взятки проходили два фигуранта - адвокат центра правовой помощи «Статус» Андрей Золотухин и координатор фонда «Русь сидящая» (объявлен иностранным агентом) Алексей Федяров. Оба посредника впоследствии заключили контракты с Минобороны и отправились на СВО.

Сотрудники ФСБ задержали Алексея Куликова в феврале 2024 года. Он не согласился с квалификацией обвинения: бывший прокурор признал факт получения денег, но счел, что совершил мошенничество.

«После ознакомления с полным текстом судебного решения будет подготовлена кассационная жалоба», - сообщил «Ъ» адвокат осужденного Дмитрий Хормач.

Ефим Брянцев