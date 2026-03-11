Ормуз остается на замке

В основном действуют словесные интервенции. Президент США Дональд Трамп грозится «беспрецедентными военными последствиями» для Ирана, который, по его мнению, минирует Ормузский пролив. В ответ Тегеран обещает нанести удары по «экономическим и банковским центрам», связанным с США и Израилем в регионе. Фактически выход из Персидского залива остается закрытым — 11 марта под удар КСИР попали два контейнеровоза. Для снятия напряженности с энергоносителями США заявляют, что могут вывести из-под санкций танкеры, перевозящие российскую нефть, а Международное энергетическое агентство накануне рекомендовало «распечатать» нефтяные резервы. Поэтому цены на нефть на уровне предыдущего дня. По данным Investing.com, котировки североморской нефти Brent большую часть дня находились чуть ниже $90 за баррель, опускаясь ненадолго до $86 за баррель.

Фондовые рынки также не сильно реагировали на ближневосточные события. Ведущие индексы азиатских стран изменялись в диапазоне от –1,7% до +1,5%, причем в лидерах снижения были индийский Sensex и гонконгский Hang Seng, а в лидерах роста — японский Nikkei 225 и корейский KOSPI. Европейские индикаторы после роста накануне корректировались в пределах 1,5%. Американские фондовые индексы, как и накануне, открылись разнонаправленно — DJIA снизился на 0,3%, NASDAQ Composite вырос на 0,5%.

Отдел финансов