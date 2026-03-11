Банк Израиля рассказал о рисках для экономики страны из-за операции против Ирана

Геополитическая обстановка, сложившаяся после начала операции Израиля и США против Ирана, усиливает риски для экономической активности в краткосрочной перспективе и требует осторожного управления бюджетной политикой. Об этом говорится в пресс-релизе Банка Израиля. Регулятор призвал избегать финансирования новых программ, не связанных с военными задачами, а также отказаться от снижения налогов.

Правительство Израиля увеличило оборонный бюджет на 2026 год на 32 млрд шекелей (около $10 млрд) и создало дополнительный резерв около 13 млрд шекелей ($4 млрд) для военных и гражданских расходов на случай затяжного конфликта. Пересмотр прогноза доходов и отмена части бюджетных программ привели к повышению целевого дефицита до 5,1% ВВП. Показатель государственного долга может вырасти примерно до 70% ВВП.

Главный экономист израильского Министерства финансов снизил прогноз экономического роста на 0,5 п. п. Банк Израиля допускает более сильное замедление из-за высокой неопределенности на мировых рынках и волатильности цен на энергоносители.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Тегеран нанес ответные удары по военным базам и инфраструктуре в странах Ближнего Востока. Несколько государств региона закрыли воздушное пространство, а Иран ограничил движение танкеров через Ормузский пролив.