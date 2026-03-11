NYT: 17 военных объектов США на Ближнем Востоке были атакованы Ираном

В ходе иранских атак по американским военным объектам на Ближнем Востоке как минимум 17 из них получили повреждения. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на спутниковые снимки, видеозаписи в соцсетях, иранские медиа и заявления официальных лиц США.

«28 февраля, в первый день конфликта, Иран атаковал несколько военных объектов, включая авиабазу Принца Султана в Саудовской Аравии, авиабазу "Али ас-Салем" и "Кэмп-Бюринг" в Кувейте, авиабазу "Аль-Удейд" в Катаре — самую большую базу США на Ближнем Востоке. Спутниковые снимки показывают значительный ущерб для строений и коммуникационной инфраструктуры в нескольких местах»,— говорится в публикации.

В материале утверждается, что авиабазы «Аль-Удейд», «Али ас-Салем», «Аль-Дафра» и «Кэмп-Бюринг» неоднократно подвергались ударам. Спутники зафиксировали повреждения укрытий в ОАЭ в Эль-Рувайсе, где могли держать установку THAAD. Кроме того, значительный урон был нанесен радару для системы ПРО THAAD на иорданской авиабазе имени Маваффика Салти.

США и Израиль 28 февраля атаковали Иран. В ответ республика начала наносить удары по американским военным базам в Персидском заливе, а также фактически перекрыла Ормузский залив.

Анастасия Домбицкая