В Ленобласти восстановили икону Николая Чудотворца XIX века

Реставраторы Ленинградской области восстановили икону Николая Чудотворца начала XIX века. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

По словам господина Дрозденко, икона принадлежит коллекции Пикалевского музея. Образ поступил к мастерам «в аварийном состоянии»: местами отваливалась краска, деревянная основа была покрыта слоем копоти. «Специалисты укрепили грунт, удалили вековые загрязнения и точечно восстановили утраты. Сегодня образ снова обрел свой первоначальный облик»,— написал Александр Дрозденко.

Икону восстанавливали мастера Международного центра реставрации. Его пресс-служба сообщила, что авторскую живопись на образе раскрывали «в течение нескольких месяцев». При реставрации обнаружили надпись: «Образ стаго Николаа Мирликийского Чудотворца». По тексту определили примерную датировку и сюжет иконы.

В конце февраля центр отреставрировал и вернул в коллекцию Пикалевского музея еще пять икон. Работы по их восстановлению длились больше года. Одну из икон — «Знамение» — по итогам исследований датировали XVII веком. Она оказалась на столетие старше, чем считалось прежде.