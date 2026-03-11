Госдума приняла закон о бесплатной консультации для беженцев

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о предоставлении бесплатной юридической помощи лицам, признанным беженцами и вынужденными переселенцами. Проект документа был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в мае 2025 года группой депутатов во главе с Петром Толстым (ЕР).

Как отмечалось в пояснительной записке к закону, из-за проведения спецоперации выросло число граждан РФ, Украины и лиц без гражданства, вынужденно покинувших место постоянного жительства. Все они нуждаются в юридических консультациях по ряду вопросов, таких как получение жилья, выплаты компенсаций, зачисление детей в детские сады и школы, поступление в вузы и колледжи и т. д. Сейчас такую помощь уже можно получить почти в 30 регионах — теперь решено масштабировать существующую практику на федеральном уровне.

Согласно принятому закону, правом на получение всех видов бесплатной юрпомощи смогут воспользоваться лица, признанные вынужденными переселенцами или беженцами, ходатайствующие о получении таких статусов. Поправки также распространяются на получивших временное убежище на территории РФ. Речь идет о случаях, когда такие лица обращаются за юрпомощью в вопросах признания их беженцами или переселенцами, а также в связи с приемом в гражданство РФ.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мария Барановская