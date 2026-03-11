Врачам набивают цену

В сети активизировались сервисы, которые предлагают написать положительные отзывы о медиках. На предложения о таких услугах первым обратил внимание Telegram-канал Baza. Стоимость стартует от 500 руб. за короткий комментарий и оценку в пять звезд. За расширенную версию придется заплатить чуть больше 1 тыс. руб. Текст сопровождается фальшивыми чеками, фотографиями и медицинскими выписками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Исполнители уверяют, что проходимость у таких отзывов — 100%. При этом таким способом предлагают и очернить конкурентов, рассказала “Ъ FM” руководитель стоматологической клиники Вероника. По ее словам, за плохой отзыв компании попросили около 5 тыс. руб.:

«В нашем районе есть несколько стоматологических клиник. Я знаю лично некоторых их руководителей. Одно время ко мне приходили представители компаний и предлагали за определенную сумму "утопить" конкурентов, написав отрицательные отзывы. Я отказалась, несмотря на то, что, возможно, у этих клиник тоже есть купленные рецензии. Да, люди читают их и ведутся, но, придя в медцентр и видя отношение к себе, могут сравнить и пойдут туда, где отзывы честные.

Цена любого комментария, который нам предлагали написать, — 5 тыс. руб. А понять, искренний он или нет, очень просто. Часто человек скрывает свое лицо, имя и фамилию, очерняя клинику. А когда ему предлагают обратиться к руководителю, чтобы решить вопрос, он пропадает. Купленный положительный отзыв очень длинный, и в нем подробно все расписано: как доктор встал, как подошел, как спросил. Любой здравомыслящий человек не будет тратить время, чтобы писать целые поэмы о приеме в стоматологии».

Впрочем, продавцы фальшивых оценок прямо предупреждают о рисках. Если модератор уличит врача в обмане, площадка заблокирует не только автора комментария, но и доктора вместе со всей клиникой. Это сильно бьет по репутации, заметил совладелец и главный врач «Клиники доктора Омарова» Шамиль Омаров:

«Я как руководитель и практикующий врач, который также занимается маркетинговой частью, замечаю, что многие клиники покупают отзывы и создают рейтинг, дезориентирующий пациентов. Чтобы не быть обманутым, нужно смотреть на фотографии работ. Есть три типа врачей. Первые идеально разговаривают, но не умеют работать. Вторые не могут хорошо себя презентовать, но зато являются первоклассными специалистами. А третьи сумели сформировать баланс всего положительного.

Клиники и специалисты, которые позиционируют себя лучшими и в технологиях, и в работе, и в качестве, встречаются в профессиональной среде. Про них часто говорят: "Да, ты молодец в маркетинге, но, извини, лечиться я бы у тебя не стал"».

Врач-сексолог Андрей Булах отмечает, что многие агрегаторы тщательно проверяют отзывы на правдоподобность. Однако, по его словам, не все пациенты хотят делиться личной информацией:

«Возможно, некоторые компании накручивают комментарии, но современные агрегаторы достаточно активно борются с этим. Чтобы оставить рецензию, они требуют написать точную информацию о времени и причинах приема. С одной стороны, это очень хорошая практика, которая снижает эмоциональность отзывов и вычищает ненормативную лексику. Но с другой, если мы говорим про сексологический прием, большинству пациентов проще оставлять анонимные оценки. Если говорить о выборе врача, то, я думаю, 50% обращений — это сарафанное радио. Информация от других пациентов, которые уже были у специалиста, имеет огромное значение».

Один из популярных сайтов «ПроДокторов» подтверждает, что случаи публикации ложных отзывов участились. По данным портала, некоторые клиники и врачи придумали, как обходить проверки. На этом фоне сервис запустил специальную программу «Отзывы без обмана». Если пользователь сообщит, что какой-то комментарий фейковый, он сможет получить вознаграждение до 5 тыс. руб.

Анна Кулецкая