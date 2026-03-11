В Сочи обломки БПЛА упали на здание закрытого санатория «Ставрополье»

При отражении атаки беспилотников на Сочи фрагменты БПЛА упали на здание неработающего санатория «Ставрополье», сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Серьезных повреждений не обнаружено, пожар не начался. Пострадавших нет.

В Лазаревском районе Сочи пожарные тушат возгорание в многоэтажном доме, начавшееся из-за падения обломков БПЛА. Возгорание в одной из квартир на верхнем этаже пятиэтажного дома локализовали.

Сигнал воздушной опасности прозвучал в Сочи 10 марта в 23:22, с того момента отбоя тревоги не объявлялось. Глава города Андрей Прошунин несколько раз сообщал, что над городом идет отражение атаки БПЛА силами противовоздушной обороны. Утром стало известно, что в Адлерском районе Сочи из-за падения обломков БПЛА пострадал один человек, когда фрагменты беспилотника повредили крышу частного дома.

Анна Перова, Краснодар