Михайловский театр подписал соглашение о сотрудничестве с Севастопольским

Михайловский театр и Севастопольский государственный театр оперы и балета подписали соглашение о сотрудничестве. Свои подписи поставили руководители двух культурных учреждений Ирина Делигач и Анна Касаткина, сообщили в пресс-службе Смольного.

Участие в церемонии приняли губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Севастополя Михаил Развожаев. Петербургский градоначальник назвал подписание соглашения важным шагом к укреплению партнерства Северной столицы с Севастополем.

«Богатейшие, великолепные учреждения СанктПетербурга, конечно, дают возможность черпать ваш опыт. Мы с огромным удовольствием это делаем для президентского театра – культурного кластера который мы строим на мысе хрустальном. В этом году ожидаем, что основное здание театра будет закончено,— заявил Михаил Развожаев.

Губернатор Севастополя добавил, что в прошлом году в Петербурге прошли первые гастроли театра, и поблагодарил за организацию. Господин Развожаев уверен, что подписание соглашения даст стабильную, надежную возможность сотрудничать с одним из лучших театров России.

Татьяна Титаева