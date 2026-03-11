Путин поздравил российского лыжника Голубкова с золотом Паралимпиады

Президент России Владимир Путин поздравил лыжника Ивана Голубкова с победой на дистанции 10 км на Паралимпийских зимних играх. Текст поздравления опубликовала пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: Мао Чжунъу, Иван Голубков и Чжэн Пэн

Фото: Evgeniy Maloletka / AP Слева направо: Мао Чжунъу, Иван Голубков и Чжэн Пэн

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

«Благодаря неустанному труду, вере в собственные силы и преданности любимому делу Вы блестяще выступили на самых главных соревнованиях паралимпийцев, продемонстрировали мастерство, твердый характер и волю к победе»,— указано в поздравлении. Владимир Путин также поблагодарил тренеров и наставников лыжника, которые помогли ему достичь высоких результатов.

30-летний Иван Голубков принес российской команде третью награду высшей пробы на нынешней Паралимпиаде. Это его первая паралимпийская медаль. Спортсмен преодолел дистанцию за 24 минуты 5,8 секунды. Серебро взял китаец Мао Чжунъу (24 минуты 22,1 секунды), бронзу — его соотечественник Чжэн Пэн (24 минуты 24,5 секунды).