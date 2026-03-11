МВД Грузии задержало более 50 человек за незаконное хранение оружия

Оперативные группы Министерства внутренних дел Грузии совместно с подразделениями части специального назначения МВД провели широкомасштабную операцию одновременно в нескольких регионах страны. Сотрудники полиции задержали 51 человека по обвинению в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ, заявил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе, передает Interpressnews.

Господин Дарахвелидзе рассказал, что по итогам обыска «в качестве вещественного доказательства изъяли большое количество огнестрельного и автоматического огнестрельного оружия», а также боеприпасы, ручные гранаты и взрывчатые вещества. Как он утверждает, широкомасштабная операция во всех локациях «проведена с санкции судьи».

Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. Задержанным грозит до семи лет лишения свободы.

Георгий Двали, Тбилиси