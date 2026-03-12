Реквием по мачте

Башенные компании сталкиваются с демонтажем антенно-мачтовых сооружений (АМС) и «рейдерскими захватами» земельных участков вдоль автодорог, на которых они строят объекты. Это происходит из-за того, что операторы связи могут пользоваться публичными сервитутами на землю, тогда как башенные компании не считаются операторами. Юристы говорят, что из-за этого пробела в законодательстве операторы связи могут получить права на землю на срок до 49 лет, а башенные компании — только на короткое время.

“Ъ” ознакомился с обращением к главе Минцифры Максуту Шадаеву от главы комитета по развитию инфраструктуры связи «Деловой России» Евгения Черемашенцева, направленным в конце 2025 года. В нем инфраструктурные операторы (ГК «Новые башни», ГК «Сервис Телеком», «Пилар» — входит в Т2) и представители операторов связи указывают, что из-за существующих ограничений законодательства башенные компании не могут размещать сооружения связи вдоль автомобильных дорог, а также не могут получить стабильные права на землю.

Сейчас, пишут авторы обращения, строительство сооружений связи вдоль автодорог допускается на условиях публичного сервитута — права государства ограниченно использовать земельные участки. Однако публичные сервитуты доступны только для операторов связи, а башенные компании формально к ним не относятся. Кроме того, указано в обращении, разрешение на размещение АМС оформляется только на срок от года до пяти лет без гарантий последующего продления, из-за чего зафиксировано уже более 300 случаев демонтажей АМС с выключением связи и «рейдерских захватов земельных участков».

В обращении говорится, что отсутствие законодательного статуса инфраструктурных компаний мешает «оптимизации капитальных затрат отрасли, замедляет темпы устранения цифрового неравенства в удаленных регионах» и создает препятствия для реализации нацпроекта «Экономика данных».

«В 2026 году действительно обострилась ситуация с разрешениями на размещение АМС. Если в 2025 году проблемы наблюдались только в Сибири и на юге, то в этом году география расширилась: сложности возникают и на Урале, и в макрорегионе Центр»,— говорит представитель Т2. В МТС “Ъ” сказали, что случаи демонтажа и захвата земельных участков случаются, но «это точечные явления». ГК «Новые башни», ГК «Сервис-Телеком» “Ъ” не ответили.

В Минцифры “Ъ” сказали, что им поступили предложения комитета. В министерстве добавили, что готовят проект постановления, который установит единые требования к условиям договоров и плате за пользование государственной и муниципальной собственностью «для строительства и (или) эксплуатации средств и сооружений связи». При этом представитель Минцифры сказал “Ъ”, что министерство не получало жалоб на демонтаж АМС вдоль автодорог. Ранее “Ъ” сообщал, что власти определили более 800 участков федтрасс протяженностью около 4 тыс. км, на которых не будет LTE-покрытия из-за отсутствия «энергетической инфраструктуры».

В среднем срок службы АМС варьируется от 20 до 50 лет, поэтому важным моментом для инфраструктурного оператора является возможность закрепить за собой право использования участка соразмерно сроку жизни АМС, объясняет партнер и руководитель группы по работе с ТМТ-компаниями ДРТ Григорий Дубровский. Другим существенным фактором для инфраструктурных операторов могут быть перспективы развития 5G в РФ, которое может потребовать частого размещения АМС вдоль дорог с высокой интенсивностью трафика для работы беспилотного транспорта, добавляет он. Ранее в интервью “Ъ” гендиректор ГК «Новые башни» Александр Соболев говорил, что для построения в РФ 5G необходимо 100–150 тыс. дополнительных опор.

Основная проблема действительно упирается в разночтения в Земельном кодексе РФ, говорит советник юридической фирмы Intellect Дмитрий Абросимов: «Публичный сервитут по букве закона доступен только "организациям связи", которые формально не попадают под это определение». В результате операторы связи могут получить права на землю на срок до 49 лет, а инфраструктурные компании вынуждены пользоваться упрощенным порядком — краткосрочными разрешениями, добавляет он. Это приводит к рискам демонтажа АМС после истечения срока, а также сложностям в планировании инвестиций, подтверждает управляющий партнер адвокатского бюро ЮКАМ Ани Манташян.

Алексей Жабин