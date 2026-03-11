Госдума запретила изымать у многодетных участки и автомобили за долги

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий изъятие у многодетных семей за долги некоторых видов имущества.

Новые нормы расширяют перечень имущества, на которое нельзя обращать взыскание по судебным решениям. Под защиту попадут земельные участки, бесплатно предоставленные многодетным семьям. У семей с тремя и более детьми также нельзя изымать автомобиль, если он служит единственным средством передвижения.

Авторы инициативы считают, что изменения усилят социальную защиту многодетных семей и повысят уровень их правовой поддержки.

Сейчас ст. 446 Гражданского кодекса запрещает обращать взыскание на единственное жилье должника (кроме приобретенного в ипотеку), земельный участок под ним, необходимые для жизнедеятельности хозпостройки и личные вещи. Под защиту также подпадают отдельные виды имущества — например, автомобиль, необходимый инвалиду для передвижения, государственные награды, продукты питания.