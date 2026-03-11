МИД Израиля представил приложение для знакомств в бомбоубежищах

В Израиле разработали несколько мобильных приложений, призванных помочь гражданам адаптироваться к жизни в условиях постоянных объявлений воздушной тревоги. Среди них — приложение для знакомств в бомбоубежищах, пишет Hindustan Times со ссылкой на пост Министерства иностранных дел Израиля в соцсети X.

Платформа для знакомств отображает профили одиноких людей, находящихся в укрытиях поблизости. «Даже под обстрелом… любовь продолжается»,— написало министерство в соцсети X.

Кроме того, МИД представил несколько мобильных приложений, которыми можно пользоваться «даже во время ракетных обстрелов». Например, пользователи одного из таких сервисов могут оценивать количество потерянного сна из-за сирен, отслеживать, как часто они вынуждены укрываться в бомбоубежищах, и выбирать наиболее подходящее время для принятия душа в зависимости от вероятности объявления тревоги.

Елизавета Труфанова