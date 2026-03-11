Тюрьма не исправила министра

Осужденной за взятку на восемь лет бывшей министру культуры Крыма Вере Новосельской, как стало известно “Ъ”, отказано в УДО. Несмотря на то что экс-чиновница уже отбыла необходимый для этого срок, суд посчитал, что она «не встала на путь исправления», а примерное поведение и соблюдение режима отбытия наказания являются ее обязанностью, а не заслугой.

Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ Вера Новосельская

Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, 49-летняя Вера Новосельская, чей срок наказания истекает 11 мая 2028 года, обжаловала решение Люблинского суда Москвы, отказавшего ей в условно-досрочном освобождении. Соответствующее решение судья Владимир Кузнецов вынес 18 февраля 2026 года.

При рассмотрении ходатайства осужденной мнения сторон разделились. Сама она сообщила суду, что уже отбыла более 2/3 срока наказания, осознала содеянное, а назначенный по приговору штраф (128 млн руб.) «частично оплатила». При этом адвокат экс-чиновницы отметил, что сейчас у его подзащитной «отсутствует возможность его полной выплаты, поскольку все ее имущество арестовано». Какую именно сумму успела погасить осужденная, защитник назвать отказался.

Евгений Бармашов, начальник отдела по воспитательной работе столичного СИЗО-6 («Печатники»), где Вера Новосельская отбывает наказание в отряде хозобслуги, просьбу об УДО поддержал. Его подопечная, заявил сотрудник пенитенциарного учреждения, администрацией СИЗО характеризуется положительно, порядок отбытия наказания не нарушает, имеет пять поощрений.

Против УДО Новосельской выступил представитель Люблинской межрайонной прокуратуры, сделавший акцент как раз на том, что осужденная «на протяжении длительного времени не принимает достаточных мер по выплате штрафа». И этот аргумент сыграл, похоже, решающую роль в судьбе бывшего министра.

По мнению судьи, «отсутствие финансовой возможности не освобождает осужденную от обязанности исполнять решение суда».

Также судья Кузнецов констатировал, что представленные стороной защиты документы сами по себе не могут свидетельствовать о том, что Вера Новосельская своим поведением доказала, что встала на путь исправления и не нуждается в дальнейшем отбытии наказания. «Примерное поведение и соблюдение режима отбытия наказания являются обязанностью осужденной, а сведений о том, что она встала на путь исправления, не имеется»,— говорится в решении суда.

По обвинению в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) бывший министр культуры Крыма Новосельская была арестована Басманным судом Москвы в июле 2021 года и с тех пор находится под стражей.

В ходе расследования СКР, с позицией которого впоследствии согласился и Замоскворецкий суд Москвы, установил, что обвиняемая в бытность министром получила весной 2018 года взятку в размере 25,8 млн руб. за общее покровительство от бенефициара санкт-петербургского ООО «Меандр» Евгения Ярмоша. В 2024 году его вместе с гендиректором фирмы Еленой Завадской за хищение из бюджета 191 млн руб., полученных в виде аванса в рамках госконтракта на восстановление Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, приговорили к девяти и семи годам колонии соответственно.

В тот же раз их компания выиграла очередной тендер на работы в Крыму почти на 1 млрд руб. На эти средства должна была быть проведена реконструкция здания Крымского государственного центра детского театрального искусства в Симферополе, бывшего театра кукол, который до 2014 года возглавляла Вера Новосельская, назначенная затем министром и уволенная в связи с утратой доверия в 2021 году.

18 июля 2023 года суд приговорил ее к десяти годам колонии и штрафу в размере пятикратной суммы взятки. Своей вины фигурантка не признала. Версия подсудимой о том, что деньги она взяла якобы в долг для друга семьи на покупку квартиры, в ходе процесса подтверждения не нашла. В апелляционной инстанции Вере Новосельской удалось добиться смягчения наказания на два года.

Олег Рубникович