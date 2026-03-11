Польша подтвердила факт связанной с Эпштейном торговли людьми в стране

Следственная группа прокуратуры Польши, изучающая связь польских лиц с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна, получила данные о незаконном вывозе за границу гражданок страны с 2009 по 2019 годы. Ведомство назвало обоснованными подозрения в торговле людьми.

Представитель прокуратуры Пшемыслав Новак пояснил, что речь идет о «совершеннолетних и несовершеннолетних лицах женского пола, включая польских гражданок, и их обмане относительно характера будущего трудоустройства за границей в целях сексуальной эксплуатации».

Как отметила прокуратура, «одним из первых процессуальных решений» станет запрос в две европейские страны с просьбой предоставить необходимую информацию по делу. О каких странах идет речь, не уточняется.

Согласно опубликованным Минюстом США файлам Эпштейна, некоторые лица из Кракова докладывали финансисту о группе «польских женщин и девушек». Премьер-министр Польши Дональд Туск в начале февраля объявил о планах создать специальную группу, которая проверит сведения о «польском следе» в деле и при необходимости начнет расследование.

Джеффри Эпштейн, обвинявшийся в организации секс-торговли с участием несовершеннолетних, был арестован в 2019 году и найден мертвым в тюремной камере. В декабре 2025 года Минюст США начал публикацию миллионов страниц документов по его делу, где фигурируют многие известные политики и бизнесмены.

