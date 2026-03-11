В «Сбере» сменился руководитель брокерского бизнеса

Руководитель брокерского бизнеса Сбербанка Аиша Кубезова покинула свой пост, сообщил РБК со ссылкой на три источника на рынке. Кадровые изменения подтвердили изданию в пресс-службе «Сбера». Госпожа Кубезова занимала эту должность с ноября 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аиша Кубезова

Фото: Предоставлено пресс-службой Сбербанка Аиша Кубезова

Фото: Предоставлено пресс-службой Сбербанка

По данным пресс-службы банка, Аиша Кубезова покинула пост, чтобы «продолжить карьеру за пределами группы "Сбера"». Исполняющим обязанности назначен Станислав Портненко, до этого он курировал направление электронных рынков и занимал должность управляющего директора. Господин Портненко прежде работал в компаниях «Ренессанс Капитал», «Атон» и «Тройка Диалог».

Аиша Кубезова работала в Сбербанке с сентября 2022 года. До этого она занимала должность директора дивизиона «СберИнвестор». Госпожа Кубезова окончила факультет кибернетики Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», училась в Австралии в Monash University. С 2014 года работала в инвестиционной компании БКС, в 2020 году перешла в УК «Альфа-Капитал». В августе 2021 года заняла пост заместителя генерального директора «Открытие Инвестиции».