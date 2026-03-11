МИД РФ возложил на Запад ответственность за последствия удара по Брянску

В России исходят из того, что западные союзники Киева несут всю полноту ответственности за последствия удара ВСУ по Брянску. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

«Западные кураторы Киева несут всю полноту ответственности за последствия этого удара, повлекшего жертвы среди гражданского населения»,— заявили в МИД РФ.

«Как мы неоднократно указывали, задействование высокотехнологичных западных вооружений невозможно без прямого участия иностранных специалистов, обеспечивающих их эксплуатацию и целенаведение, а также без предоставления отдельными странами НАТО необходимых разведданных»,— пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ считают, что «Британия вышла за рамки норм международного права» и готова «перевести конфликт на принципиально новый уровень с точки зрения разрушений и человеческих жертв».

Вечером 10 марта ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по Советскому району Брянска. Всего было выпущено семь-восемь ракет. Погибли шесть человек, 42 пострадали, в том числе несовершеннолетние. Состояние девяти пострадавших оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Расследуется уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК).

Анастасия Домбицкая