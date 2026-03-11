Глава МИД Индии обсудил с Лавровым ситуацию на Ближнем Востоке

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и повестку дня двустороннего сотрудничества.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар (слева) и министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Состоялся хороший телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым,— говорится в сообщении индийского министра, опубликованном в соцсети X. — Мы поделились своими оценками конфликта в Западной Азии и связанных с ним дипломатических усилий».

В МИД РФ сообщили, что обе стороны высказались за скорейшую нормализацию ситуации. «Подчеркнута поддержка вклада ШОС и БРИКС в усилия по деэскалации обстановки и формирование условий для достижения устойчивого урегулирования на основе баланса законных интересов всех сторон»,— говорится в заявлении ведомства.

После начала военной операции США и Израиля в Иране республика пригрозила ограничить судоходство по Ормузскому проливу — единственному выходу для экспорта нефти из стран Персидского залива. Регулярные атаки Ирана на танкеры, пытающиеся пересечь коридор, осложняют импорт энергоносителей в США, Европу и на азиатский рынок. Издание The Times of India сообщало, что правительство Индии решило не ограничивать экспорт переработанной нефти, несмотря на эскалацию на Ближнем Востоке.

