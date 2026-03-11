Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Фрагменты БПЛА попали в многоквартирный дом в Анапе

В Анапе фрагменты беспилотника попали в многоквартирный дом. Об этом сообщила мэр города Светлана Маслова в Telegram. Пострадавших нет.

В результате происшествия возгорания или серьезных разрушений не зафиксировано. Как отмечается в публикации, часть обломков БПЛА попала в одну из квартир дома на улице Адмирала Пустошкина, повредив остекление.

На месте происшествия работают экстренные и специальные службы. Жителей дома временно эвакуировали на безопасное расстояние, рассказала госпожа Маслова.

Пресс-служба мэрии Анапы сообщила, что угроза атаки БПЛА все еще сохраняется.

