Максим Фадеев не будет переименовывать Serebro и Malfa

Музыкальный продюсер Максим Фадеев не собирается менять названия проектов Serebro и Malfa из-за обсуждения русификации псевдонимов артистов.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Фадеев

Максим Фадеев пояснил, что Serebro — это транслитерация русского слова «серебро», написанного латиницей, а Malfa — аббревиатура, составленная из его инициалов. По его словам, это не англицизмы и не иностранные слова. Продюсер отметил, что русский язык достаточно устойчив, чтобы усваивать новые элементы без ущерба для своей структуры.

«Я убежден, что язык похож на океан. Он сам переваривает все, что в него попадает. Мы прошли через французский, когда дворяне по-русски через слово объяснялись. Мы прошли через 90-е, когда нас накрыло потоком англицизмов... Язык наш делся куда-то? Нет. Он просто взял, что ему было нужно для новой реальности, а остальное со временем выплюнул»,— написал господин Фадеев в Telegram-канале. Он добавил, что не поддерживает бессмысленное использование англицизмов ради моды, а запреты считает признаком бессилия.

С 1 марта в России вступил в силу закон, обязывающий переводить вывески в соответствие с правилами русского языка. Некоторые артисты, включая Shaman, The Hatters и Holidayboy, уже сообщили о сохранении своих сценических имен.