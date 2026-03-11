В Брянске появился стихийный мемориал в память о погибших при ударе ВСУ
У кольцевой развязки на улице Красноармейской в Брянске образовался стихийный мемориал в память о погибших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу ракетами Storm Shadow вечером 10 марта. Люди приносят цветы, лампадки со свечами, мягкие игрушки. Фотографию мемориала опубликовала местная администрация.
Фото: Пресс-служба Брянской городской администрации
11 марта в Брянской области объявлено днем траура. На государственных учреждениях приспущены флаги. Массовые развлекательные мероприятия в регионе отменены. Губернатор Александр Богомаз выразил соболезнования родным и близким погибших.
Вечером 10 марта ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по Советскому району Брянска. Всего было выпущено 7-8 ракет. Погибли шесть человек, 42 пострадали, в том числе несовершеннолетние. Состояние девяти пострадавших оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Расследуется уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК).