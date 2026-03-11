В ЦБ рассказали, где хранится золото из российских международных резервов

Все запасы монетарного золота из состава международных резервов России размещены исключительно в хранилищах Центробанка в стране. Об этом сообщил NEWS.ru начальник Главного управления регулятора по Центральному федеральному округу Рустэм Марданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник Главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Рустэм Марданов

Фото: Олег Николаев, Коммерсантъ Начальник Главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Рустэм Марданов

Фото: Олег Николаев, Коммерсантъ

По словам господина Марданова, рекордный рост стоимости золотых резервов в 2025 году связан с динамикой мировых цен на драгметалл. При этом физический объем золота оставался практически неизменным, уточнил эксперт.

Доля золота в структуре резервов сейчас превышает 43%. Незначительные колебания физического объема связаны с плановыми операциями ЦБ на внутреннем рынке, пояснил Рустэм Марданов.

По состоянию на 1 марта международные резервы России достигли $809 млрд. Из них $384 млрд приходится на монетарное золото.