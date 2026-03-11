Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В ЦБ рассказали, где хранится золото из российских международных резервов

Все запасы монетарного золота из состава международных резервов России размещены исключительно в хранилищах Центробанка в стране. Об этом сообщил NEWS.ru начальник Главного управления регулятора по Центральному федеральному округу Рустэм Марданов.

Фото: Олег Николаев, Коммерсантъ

Фото: Олег Николаев, Коммерсантъ

По словам господина Марданова, рекордный рост стоимости золотых резервов в 2025 году связан с динамикой мировых цен на драгметалл. При этом физический объем золота оставался практически неизменным, уточнил эксперт.

Доля золота в структуре резервов сейчас превышает 43%. Незначительные колебания физического объема связаны с плановыми операциями ЦБ на внутреннем рынке, пояснил Рустэм Марданов.

По состоянию на 1 марта международные резервы России достигли $809 млрд. Из них $384 млрд приходится на монетарное золото.

