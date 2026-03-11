Россия поставила новый рекорд по экспорту рыбных консервов

Россия в 2025 году экспортировала рыбные консервы почти на $77 млн, что на 19% больше показателя 2024 года. Экспорт в натуральном выражении превысил 24 тыс. тонн. Об этом сообщил «Агроэкспорт».

Экспортная выручка превысила рекорд 2022 года, когда поставки почти достигли $67 млн. Крупнейшими импортерами российской продукции в прошлом году стали Белоруссия (более $30 млн), Казахстан (более $15 млн), Узбекистан (более $6,5 млн), Азербайджан (более $6 млн) и Киргизия (около $4 млн).

В прошлом году Россия начала поставлять рыбные консервы в Лаос и Таиланд. Экспорт в Южную Корею возобновился после перерыва с 2023 года. Всего продукцию отправляли более чем в 70 стран мира.