Барбре Стрейзанд вручат почетную «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах

Американская актриса и певица Барбра Стрейзанд получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале — награду вручат за вклад в кинематограф. Об этом сообщили организаторы мероприятия. 79-й Каннский кинофестиваль пройдет с 12 по 23 мая.

Фото: Evan Agostini / Invision / AP Барбра Стрейзанд

«Барбра Стрейзанд — мировая звезда, артистка в первую очередь... Она — легендарное сочетание Бродвея и Голливуда, сцены мюзик-холла и большого экрана»,— отметил директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо (цитата по The Variety).

«В эти непростые времена кино способно открыть наши сердца и умы историям, отражающим нашу общую человечность, и взглядам, напоминающим как о нашей хрупкости, так и о нашей стойкости»,— сказала госпожа Стрейзанд The Variety.

Барбра Стрейзанд — обладательница двух премий «Оскар»: за лучшую женскую роль в фильме «Смешная девчонка » (1968) и за лучшую оригинальную песню Evergreen в картине «Звезда родилась» (1976). На ее счету 10 премий «Грэмми». Она записала 37 студийных альбомов и 13 саундтреков к фильмам.

Почетную «Золотую пальмовую ветвь» вручают кинорежиссерам, актерам и продюсерам за «особые достижения в кинематографе». Первый обладатель награды — шведский режиссер Ингмар Бергман. Ее также получали актеры Мерил Стрип, Роберт Де Ниро, Том Круз.