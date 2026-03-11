Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Барбре Стрейзанд вручат почетную «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах

Американская актриса и певица Барбра Стрейзанд получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале — награду вручат за вклад в кинематограф. Об этом сообщили организаторы мероприятия. 79-й Каннский кинофестиваль пройдет с 12 по 23 мая.

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

«Барбра Стрейзанд — мировая звезда, артистка в первую очередь... Она — легендарное сочетание Бродвея и Голливуда, сцены мюзик-холла и большого экрана»,— отметил директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо (цитата по The Variety).

«В эти непростые времена кино способно открыть наши сердца и умы историям, отражающим нашу общую человечность, и взглядам, напоминающим как о нашей хрупкости, так и о нашей стойкости»,— сказала госпожа Стрейзанд The Variety.

Барбра Стрейзанд — обладательница двух премий «Оскар»: за лучшую женскую роль в фильме «Смешная девчонка » (1968) и за лучшую оригинальную песню Evergreen в картине «Звезда родилась» (1976). На ее счету 10 премий «Грэмми». Она записала 37 студийных альбомов и 13 саундтреков к фильмам.

Почетную «Золотую пальмовую ветвь» вручают кинорежиссерам, актерам и продюсерам за «особые достижения в кинематографе». Первый обладатель награды — шведский режиссер Ингмар Бергман. Ее также получали актеры Мерил Стрип, Роберт Де Ниро, Том Круз.

24 апреля 1942 года в Бруклине в еврейской семье родилась Барбра Джоан Стрейзанд. С детства она занималась пением и, окончив школу, решила начать карьеру в шоу-бизнесе, чем была недовольна ее мать, считающая, что Барбра не очень привлекательна для этого. Тем не менее, после победы в одном из музыкальных конкурсов ее заметили и взяли на работу певицей в ночной клуб

Фото: Austral / Zuma Press

В 1962 году состоялся дебют Стрейзанд на Бродвее в мюзикле «Я достану тебе это оптом» (кадр на фото), в том же году контракт с ней заключила Columbia Records. Чуть позже Стрейзанд познакомилась с пианистом Владзи Либераче и стала выступать с ним в Лас-Вегасе. В 1963 году вышел в ее первый альбом The Barbra Streisand Album, получивший две премии «Грэмми». Тогда же на одном из американских каналов появилось собственное шоу Стрейзанд «My Name Is Barbra»

Фото: SNAP / Entertainment Pictures / Zuma Press

Дебют Стрейзанд в кино состоялся в 1968 году в музыкальной комедии «Смешная девчонка» (кадр на фото), написанной Жюлем Стайном специально для нее. Картина принесла певице мировую известность и первый «Оскар» в номинации «Лучшая актриса». В течение следующих трех лет она снялась еще в трех картинах: «Хелло, Долли!» (1969), «В ясный день увидишь вечность» (1970) и «Филин и кошечка» (1970), в которой актриса впервые должна была появиться с обнаженной грудью, однако эту сцену вырезали при монтаже

Фото: Glasshouse / Zuma Press

Несмотря на успех в кино, Стрейзанд не прерывала свою музыкальную карьеру. Она по-прежнему занимала высокие строчки в хит-парадах, записывала саундтреки к фильмам, а критики называли ее «самым влиятельным поп-исполнителем». В 1982 году The New York Times написала, что она «затмила собой даже Фрэнка Синатру»

Фото: Globe Photos / Zuma Press

«Совершенство должно содержать в себе небольшой изъян. Потому что все идеальное — безжизненно и скучно»
На фото: кадр из фильма «В чем дело, док?» (1972)

Фото: Globe Photos / Zuma Press

«Никто не вправе указывать людям, кого им любить»
На фото: Барбра Стрейзанд на приеме у королевы Елизаветы II по случаю показа фильма «Смешная девчонка» в 1975 году

Фото: Globe Photos / Zuma Press

В 1977 году Барбра Стрейзанд получила второй «Оскар». На этот раз как композитор за песню «Evergreen», прозвучавшую в фильме «Рождение звезды» (кадр на фото). К 1985 году у Барбры Стрейзанд было уже восемь Grammy

Фото: SNAP / Entertainment Pictures / Zuma Press

Сложно сказать, где карьера Стрейзанд была успешнее — в музыке или кино: ее фильмы регулярно попадали в списки самых кассовых в США. Впрочем, в 1981 году в прокате провалилась картина «Всю ночь напролет», но через два года на экраны вышел «Йентл», получивший пять номинаций на «Оскар». Стрейзанд выступила в нем как актриса, продюсер, режиссер и сценарист
На фото: Луи Армстронг и Барбра Стрейзанд в фильме «Хелло, Долли!» (1969)

Фото: Globe Photos / Zuma Press

«Не родись красивой, и ты добьешься успеха. Никого не люби, и ты будешь нравиться всем. Посылай к черту весь мир, и тобой будут восхищаться, тебя будут копировать»
На фото: Барбра Стрейзанд и Чак Норрис

Фото: Globe Photos / Zuma Press

«Почему жена десять лет усердно старается изменить привычки мужа, а потом жалуется, что он не тот человек, за которого она выходила?»
Со своим первым мужем актером Эллиоттом Гулдом Барбра Стрейзанд прожила восемь лет и родила от него сына Джейсона (на фото). В 1998 году она вышла замуж за актера Джеймса Бролина

Фото: Globe Photos / Zuma Press

В 1996 году Барбра Стрейзанд сняла фильм «У зеркала два лица». Саундтрек к картине был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус»
На фото: с продюсером Джоном Питерсом

Фото: Globe Photos / Zuma Press

В 1991 году вышел сборник лучших хитов певицы. В него вошли 70 песен, в том числе редкие ранние записи Стрейзанд. В поддержку альбома певица организовала большой концертный тур, который назвали «музыкальным событием столетия». Билеты были раскуплены через полчаса после старта продаж, а Стрейзанд стала одной из самых высокооплачиваемых исполнительниц в истории музыки. В 1999 году Стрейзанд объявила о завершении карьеры и в канун нового 2000 года устроила прощальный концерт в Лас-Вегасе
На фото: с музыкантом Реем Чарльзом

Фото: Globe Photos / Zuma Press

Барбра Стрейзанд основала благотворительный фонд, вложив несколько миллионов долларов в исследования по борьбе со СПИДом. Впервые она затронула эту проблему в 1992 году, выступив с речью на благотворительном мероприятии: «Это замечательно, что люди с ВИЧ могут долго жить благодаря новым препаратам, но многие считают, что комбинированная терапия — это избавление от заболевания, когда на самом деле это не так»

Фото: Globe Photos / Zuma Press

В 2001 году, несмотря на перерыв в карьере, Стрейзанд выпустила альбом «Christmas Memories», посвященный пострадавшим в событиях 11 сентября. В альбоме 2003 года «The Movie Album» были собраны все исполненные певицей саундтреки. В октябре 2006 года началось новое американское турне Стрейзанд. Завершив его, певица впервые выступила в Европе, а в июне 2007 года во время концерта в Париже президент Франции Николя Саркози вручил ей Орден Почетного легиона

Фото: Alpha / Globe Photos / Zuma Press

В начале 1990-х Стрейзанд активно участвовала в президентской кампании Билла Клинтона (на фото), а в 2016 году певица поддержала его супругу Хиллари Клинтон. Сегодня Барбра Стрейзанд часто выступает за борьбу с глобальным потеплением, права женщин и сексуальных меньшинств

Фото: Reuters / KL / MMR

В 2004 году после восьмилетнего перерыва в съемках Стрейзанд появилась в комедии «Знакомство с Факерами» (кадр из фильма — на фото), а затем и в ее продолжении. За последний фильм про семейство Факеров «Маленькие Факеры» актриса получила вторую в своей карьере номинацию на антипремию «Золотая малина». В 2012 году вышел на данный момент последний фильм актрисы «Проклятие моей матери»

Фото: Tracy Bennett / Universal Pictures / Zuma Press

В 2015 году на тот момент президент США Барак Обама вручил Барбре Стрейзанд высшую гражданскую награду США — Президентскую медаль свободы

Фото: Evan Vucci / AP

«Жизнь слишком коротка, поэтому начинайте с десерта»
В 2018 году журнал Forbes оценивал состояние певицы в $400 млн. Суммарные тиражи ее проданных пластинок оцениваются в почти 150 млн экземпляров

Фото: AP / Susan Walsh

