КХЛ расторгла контракт с отстраненным за непристойное поведение судьей

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) расторгла контракт с линейным арбитром Мирославом Скугаревым, который во вторник, 10 марта, был пожизненно отстранен Федерацией хоккея России (ФХР) от любой хоккейной деятельности. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе лиги.

«Лига расторгла договор с Мирославом Скугаревым с 22 февраля 2026 года. В настоящий момент он не является арбитром КХЛ», — заявили в пресс-службе организации.

Причиной пожизненного отстранения Мирослава Скугарева стал инцидент, произошедший после матча Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) между «Норильском» и «Омскими Крыльями». На видеозаписи, снятой им в комнате отдыха для арбитров и позже распространившейся в соцсетях, судьи, предположительно, находятся в состоянии алкогольного опьянения. Сам Скугарев, сидя на фоне хоккейного свитера петербургского СКА с автографами, показывает в камеру непристойные жесты, используя при этом обувную ложку. Ивану Шмакову и Ильнуру Хажиеву, также попавшим на запись, запрещено заниматься судейством в хоккее сроком на три года.

По итогам сезона-2024/25 26-летний Мирослав Скугарев был признан лучшим линейным арбитром ВХЛ. В этом сезоне он дебютировал в FONBET Континентальной хоккейной лиге и отсудил более двух десятков матчей.

Арнольд Кабанов