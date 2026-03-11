Forbes назвал Стивена Спилберга самым богатым режиссером в мире

Американский режиссер Стивен Спилберг возглавил рейтинг самых богатых кинематографистов мира по версии Forbes с состоянием $7,1 млрд на март 2026 года. Капитал Спилберга за последний год вырос на $1,8 млрд — в 2025 году он оценивался в $5,2 млрд.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Стивен Спилберг

Спилберг стал самым состоятельным режиссером не только благодаря фильмам, но и многолетним доходам от продажи прав на их показ и процентам от мерчандайзинга. Картины режиссера собрали более $10 млрд в мировом прокате. Важным источником дохода для Спилберга также остаются договоренности со студией Universal, по которым он получает проценты от продажи билетов в тематических парках.

Среди знаковых проектов Стивена Спилберга — «Челюсти», «Инопланетянин», «Парк Юрского периода», «Список Шиндлера» и серия фильмов про Индиану Джонса.

Второе место в списке Forbes занял режиссер Джордж Лукас с капиталом $5,2 млрд, а замыкает тройку лидеров бывший баскетболист Майкл Джордан с состоянием $4,3 млрд.