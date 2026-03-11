Москалькова может войти в «тройку» «Справедливой России» на думских выборах

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, чьи полномочия истекают в следующем месяце, в сентябре может пойти на выборы в Государственную думу в первой тройке федерального списка «Справедливой России». Об этом «Ъ» сообщил источник в партии.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Татьяна Москалькова была депутатом Государственной думы пятого и шестого созывов. В 2016 году она была выдвинута «Справедливой Россией» на пост омбудсмена. В 2021 году ее переизбрали на должность по предложению президента России Владимира Путина. По российским законам один человек не может занимать пост уполномоченного по правам человека дольше двух сроков. С 1984 по 2007 год госпожа Москалькова работала в министерствах внутренних дел СССР и России, где дослужилась до первого замглавы правового управления.

Накануне «РБК» и «Ведомости» сообщили, что госпожу Москалькову сменит на посту депутат Госдумы Яна Лантратова, также представляющая «Справедливую Россию». Источник «Ъ» в партии подтвердил, что госпожа Лантратова рассматривается в качестве кандидата на эту должность, но дополнил, что уверенности в ее назначении среди эсеров пока нет. Высокопоставленный источник «Ъ» в Госдуме рассказал, что Яну Лантратову хотел бы видеть на посту омбудсмена руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов.

Степан Мельчаков, Ксения Веретенникова