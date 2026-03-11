NYT: министр юстиции США переехала жить на военную базу из-за угроз

Министр юстиции США Пэм Бонди проживает на одной из военных баз в связи с угрозами со стороны наркокартелей и критиков ее действий по делу Джеффри Эпштейна, сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Министр юстиции США Пэм Бонди

Фото: Kylie Cooper / Reuters Министр юстиции США Пэм Бонди

Фото: Kylie Cooper / Reuters

По словам высокопоставленного чиновника, имя которого газета не называет, госпожа Бонди переехала на территорию одной из военных баз в штате Вашингтон в феврале. Непосредственным поводом для переезда стали угрозы в адрес министра со стороны наркокартелей, участившиеся после ареста и судебного преследования президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Госпожа Бонди также подвергалась резкой критике за свои действия в связи с публикацией материалов по делу Эпштейна, которые не были отредактированы должным образом.

Ранее издание The Atlantic сообщало, что несколько высокопоставленных представителей администрации президента США переехали на территории военных баз для постоянного проживания после убийства консервативного активиста Чарли Кирка. Среди них — госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, глава сухопутных войск Дэниел Дрисколл, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, пресс-секретарь вице-президента Кэти Миллер с супругом, советником Трампа Стивеном Миллером, а также неназванный чиновник, «столкнувшийся с конкретной внешней угрозой».

Елизавета Труфанова