Число пострадавших от укусов клещей сократилось в России в 1,5 раза

С начала 2026 года в 19 регионах России зарегистрировано около 100 обращений пострадавших от укусов клещей — это в полтора раза меньше, чем в 2025 году, сообщил Роспотребнадзор. Почти половина случаев зафиксирована в Краснодарском крае и Крыму. Власти Ставрополья ранее сообщали, что в регионе от укусов клещей пострадало 15 человек.

Роспотребнадзор напомнил, что эндемичными по клещевому энцефалиту в РФ являются 49 регионов. В группу высокого эпидемиологического риска включены 17 субъектов: Костромская, Вологодская, Архангельская, Кировская, Тюменская, Томская, Новосибирская, Иркутская области, Республики Карелия, Тува, Алтай, Хакасия, Бурятия, Удмуртия, а также Пермский, Красноярский и Забайкальский края.

«Активность клещей в России обычно начинается в третьей декаде марта, но сроки варьируются по регионам в зависимости от высоты снежного покрова и весенней погоды,— отметили в Роспотребнадзоре.— Пик активности, как правило, приходится на период с конца мая до середины июня, однако в каждом субъекте он наступает по-разному». В преддверии эпидсезона власти проводят, в числе прочего, акарицидную обработку мест массового пребывания людей, а также территорий школ, детских садов и летних лагерей.

Самым эффективным способом защиты от клещевого вирусного энцефалита служба считает трехэтапную вакцинацию. «Важную роль играет и индивидуальная защита — применение репеллентов и инсектоакарицидных средств, а также специальной защитной одежды»,— сообщили в ведомстве.

Иван Буранов