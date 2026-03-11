Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Downthetubes Фото: Downthetubes

Британские писатели выступили против ИИ. Длинный список имен соавторов опубликован рядом с названием Don't steal this book («Не крадите эту книгу»). На самом деле внутри — пустые страницы, под которыми подписались почти 10 тыс. человек, многие из которых — знаменитые во всем мире британские писатели. Например, лауреат Нобелевской премии по литературе 2017 года и номинант на премию «Оскар» Кадзуо Исигуро, автор комиксов, по которым снято множество фильмов (например, «Хранители»), Алан Мур, а также писательница, которая облачает сложные социальные темы в забавные книги, Мариан Кейс.

Компании, работающие в сфере искусственного интеллекта, создают свои продукты, копируя миллионы книг без разрешения и оплаты, напоминают литераторы. Правительство Великобритании не должно легализовать кражу книг в угоду технологичному бизнесу, заявляют авторы проекта на сайте. Ведь бизнес должен платить за произведения, как и все остальные, отмечают они.

Пустые страницы были представлены на Лондонской книжной ярмарке. Организатор проекта, композитор и активист по защите авторских прав художников Эд Ньютон-Рекс уверен: индустрия искусственного интеллекта построена на краже, и это не преступление без жертв. Без защиты авторов мы получим пустые страницы, писателей без оплаты и читателей, лишенных возможности прочитать следующую книгу, которая им понравится.

Яна Лубнина