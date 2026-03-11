Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Популярность бизнес-класса в стране растет как среди девелоперов, так и среди покупателей. Сегмент набирает обороты, а на отдельных рынках уже вполне может считаться массовым наряду с комфорт-классом. Доля бизнеса в предложении составляет более 25%. При этом активный прирост объема происходит за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. И если в 2021 году на этот сегмент приходилось 8% сделок, то к 2025-му их доля достигла 13%, посчитали эксперты компаний Macon и «Талан».

На начало 2026-го 17% всего строящегося жилья в России приходится на проекты бизнес-класса. Четыре года назад их доля составляла только 12%. Высокой доля бизнес-класса была и остается в курортных локациях. В Сочи — почти 80%, в Ялте — в пределах 70%. В Москве в экспозиции новостроек такие проекты формируют почти 40%, а в Санкт-Петербурге — 27%. Среди городов-миллионников наибольшую долю сегмент занимает в Казани, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. В крупных городах с населением от 500 тыс. человек наиболее широко проекты бизнес-класса представлены в Тольятти, Иркутске и Ставрополе.

При этом самые высокие цены — на столичном рынке: около 470 тыс. руб. за кв. м. В тройке лидеров по стоимости метра также Архыз и Сочи. Среди городов-миллионников ведущей выступает Казань: здесь жилой метр бизнес-класса в среднем обойдется в 272 тыс. руб. В городах с населением от 500 тыс. человек самые дорогие лоты — во Владивостоке, 250 тыс. руб. за кв. м.

Светлана Бардина