«Люк Литтлер стал эталоном мужской привлекательности»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Davies / PA / AP Фото: David Davies / PA / AP

Сниматься для модного журнала с эротическим подтекстом доводилось многим популярным спортсменам. Кто-то рисковал и появлялся на фото практически обнаженным. Но даже если обложка вызывала ажиотаж, в список секс-символов атлет попадал не всегда. Этот неофициальный титул доставался единицам, а в редких случаях даже признавался на официальном уровне.

Среди спортсменов самыми сексуальными мужчинами мира по версии журнала People становились Криштиану Роналду и Дэвид Бекхем. Но все это было более десяти лет назад, и кстати, последнему в тот момент было 40 лет. Но с течением времени каноны изменились.

Например, в 2025 году один из самых популярных сайтов знакомств провел опрос среди женщин на тему, кто самый сексуальный спортсмен в Британии. Результат ошарашил многих. Дело в том, что дамы разного возраста выбрали 18-летнего игрока в дартс Люка Литтлера. Он не может похвастаться накаченным прессом, и лишний вес парня заметен невооруженным глазом. По сравнению с иконами прошлых лет Люк выглядит очаровательным толстячком.

Но женщины, которые отдавали ему свои голоса, отмечали невероятную харизму спортсмена, которая их покорила. Психологи уверяют, что в современном мире стало слишком много отретушированных образов, в которых нет искренности. А Литтлер — обычный парень, который выиграл чемпионат мира по дартсу, стал звездой и новым эталоном мужской привлекательности, по крайней мере, в Британии. При этом он уверенно чувствует себя в своем неидеальном теле, что особенно привлекает прекрасную половину человечества. Такая вот загадочная женская душа.

Владимир Осипов