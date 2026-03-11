«В современном мире этот навык оборачивается против нас»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Мы пытаемся взять себя в руки и наконец работать. Но тут всплывает уведомление, и наше внимание уносится куда-то далеко. И нейробиологи из Нью-Йорка в недавнем исследовании объяснили, как это работает. Удерживая длительно фокус на одном предмете, человек вряд ли бы выжил. А благодаря так называемым окнам, в которые непроизвольно то и дело утекает наше внимание, мы можем переключаться с объекта на объект: заметить машину, которая сдает назад, или уклониться от падающего на голову снега.

Для наших предков это было критично: искать пищу и вместе с тем следить за появлением хищников. Однако в современном мире, перенасыщенном экранами и цифровыми стимулами, этот навык оборачивается против нас. Переключения происходят сотни тысяч раз в день.

Чтобы понять их природу, ученые провели эксперимент: 40 человек должны были фокусироваться на тусклом квадрате на экране, в то время как вокруг появлялись цветные точки. Движения глаз тщательно отслеживались и исключались из анализа, чтобы уловить ту самую, внутреннюю смену фокуса. Пики наибольшей чувствительности к отвлекающим факторам случаются с частотой до десяти раз в секунду, резюмировали ученые.

Страшно представить, сколько раз мы бываем уязвимы в течение дня. Исследователи также предположили, что все эти ритмы индивидуальны, именно поэтому кто-то страдает от гиперфиксации на одной и той же мысли, а кто-то скроллит ленту соцсетей и никак не может вернуться к работе.

Анна Кулецкая