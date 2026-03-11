Выручка концерна Rheinmetall выросла на 29%

Выручка германского промышленного концерна Rheinmetall по итогам 2025 года составила €9,9 млрд. Это на 29% больше, чем годом ранее. Операционная прибыль выросла на 33%, до €1,8 млрд, а операционная рентабельность увеличилась с 18% до 18,5%. Такие данные приводит концерн в своей годовой отчетности. Росту показателей способствовало поступление крупных заказов на вооружения и технику и «портфель заказов продолжает расти в условиях сложной ситуации с безопасностью».

Rheinmetall, седьмая по объему рыночной стоимости компания в Германии, опубликовала также прогнозы на этот финансовый год. По оценкам ее руководства, продажи в 2026 году вырастут на 40–45% и достигнут €14–14,5 млрд, операционная рентабельность дойдет до 19%.

Между тем как годовые результаты, так и прогнозы концерна на текущий год оказались ниже ожиданий аналитиков. Эксперты Jefferies назвали прогнозы «реалистичными, но слабыми». Акции Rheinmetall реагируют на публикацию отчетности падением на 5,3%.

Алена Миклашевская