Бывший главный кадровик Минобороны Кузнецов не признал вину в получении взятки

Бывший начальник главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов не признал вину по делу о получении взятки. Отрицает вину также обвиняемый в даче взятки предприниматель Лева Мартиросян. Об этом сообщил ТАСС.

Бывший начальник главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Дело рассматривает 235-й гарнизонный военный суд. Как установило следствие, генерал Кузнецов получил взятку от господина Мартиросяна в период работы начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ. Тогда он решал вопросы размещения курсантов Краснодарского высшего военного училища (КВВУ).

По версии правоохранителей, предприниматель оформил на жену военнослужащего земельный участок и дом общей стоимостью более 80 млн руб. После этого, считает следствие, генерал помог господину Мартиросяну заключить договоры на оказание гостиничных услуг с КВВУ. Стоимость госконтрактов превысила 372 млн руб.

14 октября 2025 года суд изъял активы Юрия Кузнецова и его родственников общей стоимостью 500 млн руб. В доход государства обратили недвижимость, коллекцию монет и серебряные погоны ответчика.

Никита Черненко