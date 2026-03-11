Совет нацобороны Румынии разрешил США разместить военные силы на авиабазе

Совет нацобороны Румынии одобрил размещение дополнительных самолетов и военнослужащих США на авиабазе Михаил Когэлничану в целях поддержки операции в Иране. Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан по итогам заседания Верховного совета обороны страны. Решение Совета было передано на утверждение парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Румынии Никушор Дан

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Президент Румынии Никушор Дан

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Пункт сегодняшнего обсуждения в Совете касался временного размещения в Румынии части американской военной техники и сил. Речь идет о самолётах-заправщиках, как уже обсуждалось в публичном пространстве, оборудовании для мониторинга и некотором оборудовании спутниковой связи»,— сказал президент, отметив, что для размещения требуется получить одобрение парламента, который рассмотрит вопрос уже сегодня (цитата по «РИА Новости»).

По словам Никушора Дана, развертывание войск будет осуществляться в рамках стратегического партнерства Румынии с Соединенными Штатами и в координации с союзниками по НАТО. Действия носят оборонительный характер, а размещаемое оборудование не будет оснащено оружием, отметил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что Румыния собирается одобрить запрос США о временном размещении истребителей на авиабазе в Черном море для оказания помощи в проведении военных операций на Ближнем Востоке. Речь идет об отправке истребителей и дополнительного военного контингента на авиабазу имени Михаил Когэлничану. Предполагается, что США могут направить в Румынию до 500 солдат.

Анастасия Домбицкая