UBS попросил суд США снять с него ответственность за счета нацистов в Credit Suisse

Швейцарский банк UBS AG обратился в суд США с просьбой ограничить его ответственность по искам к Credit Suisse, которые связаны с деятельностью кредитной организации во время Второй мировой войны. Об этом сообщает Reuters.

Credit Suisse вошел в состав UBS в 2023 году. Представители UBS попросили суд в Бруклине издать разъяснение о том, что достигнутое в 1999 году соглашение об урегулировании претензий покрывает все иски к Credit Suisse, связанные с причастностью кредитной организации к деятельности нацистов. По указанному соглашению банк выплатил $1,25 млрд более чем 450 тыс. жертв нацистского режима и членам их семей. Однако уже после подписания соглашения выяснилось, что еще около 900 счетов в Credit Suisse могли быть связаны с нацистами.

Как сообщал председатель юридического комитета Сената США Чарльз Грассли, некоторые из обнаруженных счетов принадлежали сотрудникам МИД нацистской Германии, которые занимались депортацией евреев в концлагеря. Юристы Центра Симона Визенталя отметили, что UBS не угрожают новыми исками, в то же время просьба банка к суду в США охватывает слишком широкий диапазон возможных претензий.

Reuters указывает, что UBS отказывается передавать 150 документов, которые запрашивает американский юрист Нил Барофски, расследующий дело о связях Credit Suisse с нацистами. В UBS заявили, что уже передали более 16,5 млн документов.