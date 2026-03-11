В ООН заявили о риске роста цен на продукты из-за кризиса в Ормузском проливе

Нарушение судоходства в Ормузском проливе способно вызвать рост цен на продукты по всему миру. Такой вывод сделали эксперты Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), передает ТАСС.

По данным организации, кризис в Ормузском проливе повысит стоимость логистических услуг, страхования и топлива для судов. Кроме того, увеличится время морских перевозок, что в итоге приведет к удорожанию многих продуктов. Особенно пострадают наиболее уязвимые группы населения с ограниченным бюджетом, уточнили эксперты ООН.

Энергетические рынки быстро отреагировали на перебои с транзитом через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мирового экспорта нефти, добавили в ЮНКТАД. На основе анализа данных с 1990 по 2026 год эксперты указали на тесную связь между увеличением стоимости энергоносителей и ростом цен на продовольствие.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. После этого Исламская Республика стала атаковать американские базы в странах Персидского залива и ограничивать судоходство через Ормузский пролив. В США заявляли о планах сопровождать пересекающие маршрут танкеры, однако такие меры в отношении судов еще не применялись. Для борьбы с ростом цен на нефть страны G7 обсуждают высвобождение национальных запасов топлива.