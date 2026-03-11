Глава ЛДПР Леонид Слуцкий высказался в защиту женщин России

Руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, выступая на пленарном заседании Государственной думы, призвал депутатский корпус к усилению законодательной активности на благо женщин. По словам лидера либерал-демократов, необходимо перестать рассматривать женщин исключительно как «демографический инструмент».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Леонид Слуцкий заявил, что на многих женщин России легло полное бремя ответственности за семью с уходом их мужей и братьев на фронт «святой благородной специальной военной операции». Поэтому, по словам главы ЛДПР, Думе необходимо принимать больше решений в поддержку женщин — «наиболее активной и ответственной» части российского общества.

Лидер либерал-демократов призвал создать в России алиментный фонд, а также учитывать годы, которые женщины тратят на уход за ребенком, в стаж работы. Он также заявил о необходимости освободить от растущего НДС «традиционные для женщин» сферы предпринимательства, включая индустрию красоты и парикмахерские салоны. Среди волнующих Леонида Слуцкого вопросов оказались и права женщин, находящихся в заключении. Он рассказал о проекте ЛДПР, предполагающем предоставить право на условно-досрочное освобождение женщинам с детьми до 14 лет (действующая норма предполагает такое право только при наличии ребенка до четырех лет).

Господин Слуцкий заявил, что на первое место в поддержке женщин необходимо поставить «не разовые выплаты, а уважение». «Хватит смотреть на женские проблемы как на проблемы только рождаемости, а на женщин, простите, как на демографический инструмент»,— сказал руководитель фракции.

В 2018 году Леонид Слуцкий, еще не занимая пост руководителя партии, был обвинен в домогательствах тремя журналистками. Депутат был оправдан комиссией Государственной думы по этике, постановившей, что в действиях господина Слуцкого не найдено «поведенческих нарушений».

Степан Мельчаков