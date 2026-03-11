Лихачев: завершен второй этап эвакуации работников АЭС «Бушер» из Ирана

«Росатом» эвакуировал в ночь на среду 150 работников АЭС «Бушер». Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Второй этап эвакуации происходил через ирано-армянскую границу.

«Сегодня ночью у нас завершился очередной этап эвакуации наших работников с АЭС "Бушер",— сообщил господин Лихачев журналистам. — Ночью пересекли границу Армении, и уже находятся на пути в нашу страну».

По словам главы «Росатома», на площадке осталось около 450 человек. Это люди, которые «пока не могут по объективным причинам станцию покинуть».

Ранее Алексей Лихачев говорил, что ситуация в районе иранской АЭС «Бушер», в строительстве которой задействованы российские специалисты, остается сложной. Однако ударов ни по самой станции, ни по стройплощадке и поселкам проживания персонала зафиксировано не было.

Анастасия Домбицкая