Кравцов: все школьные чаты перешли в мессенджер Max

Все российские школы организовали чаты в Max, доложил президенту Владимиру Путину глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, переход в отечественный мессенджер затронул более 20 млн учителей и школьников.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава Минпросвещения Сергей Кравцов

«Очень важно защитить ребят от деструктивного контента»,— рассказал господин Кравцов главе государства на встрече в Кремле. Министр назвал Max защищенным мессенджером, где можно получить доступ к дневникам, школьным заданиям, узнать о поступлении в детские сады и школы.

С августа 2025 года Роскомнадзор начал замедлять работу мессенджеров WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Telegram. В ведомстве объясняли ограничения отказом от соблюдения российских законов, вымогательством денег, а также вербовкой россиян в для участия в диверсионной деятельности. Российские пользователи и госструктуры, в том числе чаты соцучреждений, начали переходить в Max.